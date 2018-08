„Mode-Diplomat“ Schneider: „Es war eine Gaudi“

Seines Lebenswerks: Alfons Schneider hat die drei dicken Chronik-Bände aufgelegt, blättert durch Fotos, Werbesujets und Zeitungsartikel - viele davon aus der „Krone“. Und alles fein säuberlich dokumentiert: Ab 1946, als in einer Baracke in der Siebenstätterstraße die Kleidermanufaktur mit 36 Mitarbeitern ihren Betrieb aufnahm. Aus getarnten Zeltbahnen wurden Rucksäcke, Gamaschen und Schürzen gefertigt, 1948 schon die ersten Regenmäntel. 1950 siedelte die damalige „Delphin Regenmantelfabrik“ in die Aribonenstraße. Dort wo heute die Schneiders-Fabrik steht, die Schneider 1964 von seinem Onkel als 26-Jähriger übernommen hatte.