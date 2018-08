Der „Diplomat der Mode“ und sein Lebenswerk

Die Schneiders Gruppe mit einem Umsatz von rd. € 30 Mio. besteht in erster Linie aus den beiden operativen Gesellschaften Schneiders Bekleidung GmbH in Salzburg als Kerngesellschaft und der Habsburg Kleidermanufaktur GmbH ebenfalls in Salzburg. Der Exportanteil liegt bei 85%. Beide Unternehmen sind auf die Produktion und den Vertrieb von Damen- und Herren In- und Outdoor-Bekleidung im modischen Segment sowie Trachtenbekleidung spezialisiert. Der Trachtenanteil in der Gruppe beträgt rd. 30%, die verbleibenden 70% der Kollektionen bestehen in erster Linie aus Mänteln, Jacken, sowie Röcken, Blusen und Hosen. Der Vertrieb der Schneiders Produkte erfolgt über die Vertriebskanäle der großen Modehandelskonzerne, führende Facheinzelhändler, Onlinehandel aber auch internationale Handelspartner.