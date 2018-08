Teenager tötete Vater im Schlaf: Anklage steht

Aus heiterem Himmel - ein Streit war dem Vorfall nicht vorausgegangen, auch familiäre Probleme waren nicht bekannt - hatte der Bursche den im Wohnzimmer schlafenden 51 Jahre alten Mann mit einem längeren Küchenmesser attackiert und ihn mehrfach in den Bauch gestochen. Die Mutter des Angreifers kam hinzu und versuchte, den Teenager von seinem Vater wegzuziehen. Dabei griff der Bursche auch sie an und fügte der 52-Jährigen mehrere Messerstiche in den Rücken zu, sie überlebte die Tat schwer verletzt. Die Verletzungen des Vaters waren so schwer, dass er wenig später im Krankenhaus starb.