Das Zauberwesen von Salzburg

Nur noch wenige Rollen für Frauen ab 40

Im nächsten Jahr steht, unglaublich, der Vierziger an. „Schiss“, so sagt sie, habe sie vor dem Termin keinen. „Es ist, wie es ist. Aber in meinem Beruf merkt man den wahnsinnigen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ein Mann in meinem Alter ist der Prinz von Homburg und der Hamlet, und mir bleibt die Amme. Da fängt die Schere an, riesengroß zu werden. Und man kommt drauf, dass die Theatergeschichte aus der Sicht eines weißen Mannes erzählt wird.“ An fünf Fingern könne man die jetzt winkenden Rollen abzählen, sagt sie und erhofft sich Abhilfe von neuen Autoren.