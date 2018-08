Salzburg als Hitze-Zentrum von ganz Österreich

In Braunau/Ranshofen in Oberösterreich wurden nach Angaben der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) 34,3 Grad gemessen, in Schärding 34,2. Genau 34 Grad in Ferlach in Kärnten. An 146 der 270 ZAMG-Messstellen wurden 30 Grad oder mehr registriert.