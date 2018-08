Arbeiter lag nach Sturz verletzt auf Plattform

Aus nicht geklärter Ursache stürzte heute in den frühen Morgenstunden, ein Arbeiter auf einem Werksgelände in Gmunden, von einer Leiter etwa drei Metern ab und blieb auf einer kleinen Plattform verletzt liegen. „Wir wurden vom Landesfeuerwehrkommando angefordert, um die Rettungskräfte des Roten Kreuzes mit unserer Teleskopmastbühne zu unterstützen“, so die Feuerwher Altmünster.