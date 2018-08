Nicht einmal jeder 2. neue Medizinstudent aus OÖ

„Linzer Ausbildung“

Uni-Rektor Meinhard Lukas betont die „Linzer Ausbildung“, die mit Gehhilfe deutscher Experten bald auf eigenen Füßen stehen soll. Die Grundlagenausbildung soll anders ablaufen als in Graz, so wird die Technisch Naturwissenschaftliche Fakultät der JKU in den ersten beiden Semestern maßgeblich eingebunden. Vizerektorin Andrea Olschewski unterstreicht den Praxisbezug des Linzer Modells: „Unsere Auszubildenden wachsen vom Start weg in ihre Rolle als Ärzte hinein.“ Ein Linzer „Zuckerl“ wird die digitale Anatomie mit einem virtuellen Seziertisch - also 3 D statt Leichen.