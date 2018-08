Die 7 besten Beauty-Produkte für den Sommer

In diesem Jahr, so scheint es, hat es der Wettergott sehr gut mit uns gemeint. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Hitzewelle ist seit weit über zwei Wochen ungebrochen. An keinem Tag wurde die 30 Grad-Marke unterschritten. Und ein großes Ende ist nicht in Sicht.



Deswegen haben wir uns auf die Suche nach den besten Beauty-Produkten für den Sommer gemacht. Eins vorweg: Egal ob am See oder im Büro - mit unserer Auswahl ist Urlaubsstimmung garantiert.