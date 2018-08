Dimitrow und Kyrgios schlagen in Wien auf

„Wir sind ständig bestrebt, den Tennisfans neben Publikumslieblingen auch neue Spieler zu präsentieren. Es passt daher sehr gut in unsere Strategie, dass einige klingende Namen heuer erstmals in der Wiener Stadthalle zu sehen sein werden. Dazu arbeiten wir intensiv daran, einen Spieler aus dem Kreis der drei Superstars Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray in diesem Jahr ebenfalls nach Wien zu holen“, erklärte Turnierboss Straka in einer Aussendung vom Dienstag. „Spätestens bei den US Open“ sollte es ein Ergebnis geben.