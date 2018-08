Bayern-Boss will kürzeres Transfer-Fenster

Karl-Heinz Rummenigge spricht sich im Gespräch mit 100 % Bundesliga - Fußball bei Nitro für eine verkürzte Transferphase aus. „Persönlich würde ich es auch sehr begrüßen, wenn wir ein kürzeres Transferfenster hätten. Drei Monate sind definitiv einen Monat zu lang“, so der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters. Als Beispiel nannte er das Mutterland des Fußballs, denn in England schließt das Transferfenster bereits am Donnerstagabend, vor dem Start in die neue Ligasaison.