Cobra-Einsatz nach Morddrohungen: Haus evakuiert!

Völlig eskaliert ist am Montag ein Familienstreit im steirischen Leoben: Ein Rumäne (30) soll mehrere Menschen mit dem Umbringen bedroht haben. Später verschanzte er sich in der einer Wohnung. Immer wieder waren kleine Explosionen zu hören, Gartensessel flogen vom Balkon. Das Einsatzkommando Cobra rückte an. 40 Bewohner wurden aus dem Mehrparteienhaus in Sicherheit gebracht.