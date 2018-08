Spielberg wird zum Ort der großen Revanchen!

„Die Stimmung in Österreich ist immer fantastisch“, schwärmt Valentino Rossi. „Ich freue mich, es wird sehr emotional“, sagte mit Luca Marini sein in der Moto2 fahrender Halbbruder. „Ein cooles Rennen“, lobt Marc Márquez. Dabei wird die Steiermark zum extrem heißen Pflaster. Weil das Spektakel in Spielberg vor erwarteten 200.000 Fans zum Ort der großen Revanchen wird: