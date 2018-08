4:0! PSG deklassiert Monaco im Supercup

Paris Saint-Germain hat am Samstag in souveräner Manier zum sechsten Mal hintereinander den nationalen Supercup gewonnen. Der französische Fußball-Meister und -Pokalsieger deklassierte im südchinesischen Shenzhen Vizemeister AS Monaco mit 4:0. Die Treffer erzielten der herausragende Argentinier Angel Di Maria (33., 92.), Christopher Nkunku (40.) und Timothy Weah (67.).