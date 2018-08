Drei auf einen Streich: Eineiige Drillings-Mädchen

„Uniklinik Innsbruck hatte keinen Platz frei“

Eigentlich hätte das süße Dreimäderlhaus am 25. Juli auf die Welt kommen sollen, doch sie hatten es eilig. „Am Pfingstwochenende im Mai habe ich plötzlich Fruchtwasser verloren. Wir haben die Einsatzkräfte alarmiert, die mich eigentlich in die Uniklinik Innsbruck einliefern hätten sollen. Also dort, wo wir zuvor alle Untersuchungen absolviert haben“, teilt die 34-Jährige mit. Doch es kam alles anders, auf der A12 bei Schwaz blieb der Rettungswagen plötzlich stehen. „Die Einsatzkräfte hatten erfahren, dass in Innsbruck kein Platz für mich und die Kinder sei. So mussten sie sich mit Hilfe der Polizei nach einer Alternative umsehen“, schildert die gebürtige Innsbruckerin.