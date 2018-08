Leipzig-Coach Rangnick geht auf seine Spieler los

Ralf Rangnick hat drei Wochen vor dem Start der deutschen Bundesliga einige seiner Spieler von RB Leipzig öffentlich angezählt. Der Trainer und Sportdirektor sieht die Saisonziele in Gefahr. Es sei ihm „jetzt schon klar, dass es mit dem Kader, so wie er jetzt beieinander ist, keinen Sinn macht, auf allen drei Hochzeiten zu tanzen“, sagte Rangnick am Rande des Trainingslagers in Schwaz.