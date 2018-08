Bordell-Besucher beklaute Freier

Als er sich unbeobachtet fühlte, stahl ein Steirer (55) Freitagabend in einem Etablissement in Villach aus einem unversperrten Spind im Umkleideraum von einem Klagenfurter (34) Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Eine Videokamera zeichnete die Flucht des Steirers in dessen Pkw auf. Das Opfer entschloss sich kurzerhand mit seinen beiden Brüdern, die Verfolgung aufzunehmen. Für den Geschädigten endete die Jagd nach dem diebischen Bordellbesucher jedoch im Krankenhaus...