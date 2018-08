Türke zerrte Frau davon - Nackter verfolgte sie

In Gegenwart einer 19-jährigen eskalierte am Freitag in Leibnitz ein Streit zwischen ihrem abgewiesenen Verehrer und einem 23-jährigen Slowenen, mit dem sie die Nacht verbracht hatte. Er wurde vom Angreifer verletzt und flüchtete nackt ins Freie. Dann verfolgte er den Täter, der die Frau mit angesetztem Messer entführt hatte.