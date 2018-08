Warum die Löhne im Osten hinterherhinken

Regionen im Westen passen Löhne stärker an. So stiegen die Gehälter in und um Bratislava binnen vier Jahren um 1,7 Prozent, in der gesamten Slowakei um 1,1 Prozent. Um 4,3 Prozent mehr verdienen Arbeitnehmer in Niederschlesien an der deutschen Grenze, in Polen gesamt sind es 2,4 Prozent.