Hansi Hinterseer über Neid und Moonboots

Genauso wie Ihre Fans! Sie sind seit 25 Jahren ein Superstar im Musikgeschäft!

Also erstens, das mit dem Superstar kannst einmal vergessen (lacht). Ich bin der Hansi, und das bin ich alleweil schon gewesen. Ich hatte eine total bärige Zeit als Sportler, da lernst du auch mit Erfolg und Niederlagen umzugehen. So gesehen war das die beste Schule. Dass ich mit dem Singen so erfolgreich unterwegs bin, freut mich natürlich