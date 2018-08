Little Simz: Liebkind aller Hip-Hop-Größen

Next Stop: Frequency

„Ich war auf dieser Tour nur mit einem DJ auf der Bühne, ohne den Rückhalt einer vollständigen Band. Dann fokussieren sich 10.000 Menschen oder mehr auf deine Arbeit und sind noch nicht einmal für dich da. Ich kam aber mit jeder Tourstation besser rein und das Feedback der Fans war grandios.“ So mancher Zeitzeuge in Wien wertete die zwei Gorillaz-Songs mit Little Simz als Gastsängerin gar als Highlight der Show, weil sie für die nötige Frische und Unverbrauchtheit sorgte. „Mein Job ist es in erster Linie zu unterhalten und den Menschen eine gute Zeit zu liefern. Auch wenn mir die kleinen Shows besser behagen, weil sie meiner Musik näher sind.“ Die nächste Station heißt Frequency Festival - von einer kleinen Bühne wieder keine Spur. Little Simz wird am Donnerstag, 16. August, ab 16.20 Uhr auf der Green Stage zu sehen. Ein Feature mit den Headlinern Gorillaz am Abend ist nicht auszuschließen… Das Festival ist mittlerweile restlos ausverkauft.