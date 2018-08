Mordversuch mit Messer: Dritter Prozess

Im Grazer Straflandesgericht ist am Freitag ein 44-Jähriger zum dritten Mal in derselben Sache vor einem Geschworenensenat gestanden. Dem Nigerianer wird versuchter Mord angelastet, er soll 2015 seinen Rivalen durch Messerstiche schwer verletzt haben. Das Urteil wurde zwei Mal vom Obersten Gerichtshof (OGH) wegen Fehler in der Fragestellung aufgehoben.