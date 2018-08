Ex-Polizist (81): „Ich will wieder Auto fahren“

„Ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum bekomme ich meinen Führerschein nicht zurück? Ich bin fit und in der Lage, mein Auto, einen Mercedes 280 Automatik, zu lenken“, klagt der pensionierte Polizist Johann T. im Gespräch mit der „Krone“ - der 81-Jährige war im September 2016 in einen Verkehrsunfall in Wieselburg (NÖ) verwickelt.