98 Taranteln in Wohnung in Singapur gehortet

Wegen nicht weniger als 98 Taranteln in seiner Wohnung soll ein Spinnen-Liebhaber aus Singapur eine empfindliche Geldstrafe zahlen. Der 34-Jährige muss wegen des illegalen Besitzes und Handels mit Tieren umgerechnet fast 6000 Euro an die Staatskasse überweisen, teilte der Zoll des südostasiatischen Stadtstaats am Donnerstag mit.