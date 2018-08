Doppelter Boden: 5 Kilo Heroin in Koffer entdeckt

Zum Zugriff war es bereits am 31. Mai dieses Jahres gekommen, aus ermittlungstaktischen Gründen wurden der vereitelte Drogenschmuggelversuch und Details dazu jedoch erst jetzt bekannt gegeben. So seien die Beamten auf „Basis der Risikoanalyse“ eines Fluges von Mosambik über Äthiopien nach Wien im Grünkanal - jener Kontrollausgang für Reisende, die keine Waren deklarieren müssen - auf einen Passagier aufmerksam geworden, berichtete das Finanzministerium am Donnerstag.