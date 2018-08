Barcelona-Terroristen planten Anschlag auf Stadion

Bombenwerkstatt flog in die Luft

Die Täter ließen von ihrem ursprünglichen Plan ab, als ihre Bombenwerkstatt - ein Wohnhaus in dem Ort Alcanar in der Provinz Tarragona - am 16. August 2017 in die Luft flog. In Alcanar hatte die Zelle unter anderem 120 Gasflaschen und 500 Liter hochexplosives Aceton gehortet. Bei der gewaltigen Explosion war auch ein Imam ums Leben gekommen, der als Drahtzieher der Attentate gilt.