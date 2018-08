Groß angelegte Suchaktion nach Rumänen gestartet

Der Rucksack stand am Parkplatz Falkenstein vor dem Wagen mit Brucker Kennzeichen, die Türen offen, einige Kleidungsstücke lagen herum - aufgrund dieser Umstände läuteten bei einem Hüttenwirt am Mittwoch die Alarmglocken. Die Sachen gehören vermutlich einem Rumänen, der in Kapfenberg lebt. Von ihm fehlt allerdings jede Spur, es wurde auch keine Abgängigkeitsanzeige gemacht. Das Auto parkt allerdings bereits seit Dienstag an dieser Stelle. Seitens der Polizei besteht die Befürchtung, dass ein Unfall passiert sein könnte. Eine groß angelegte Suchaktion inklusive Hubschrauber-Sichtflug, Hundestaffel und Bergrettung wurde gestartet.