„Bund nicht gegen die Länder ausspielen“

Was ist der Schwerpunkt für die Zukunft, den Sie für die Steiermark setzen?

Unser Fokus liegt ganz klar auf Forschung und Entwicklung. Was die wenigsten wissen: Es gibt kaum ein Handy, das ohne steirische Technologie auskommt. In der Forschung und Entwicklung sind wir europaweit gemeinsam mit Baden-Württemberg an der Spitze. Die forschungsintensive und entwicklungsgetriebene Industrie sorgt in der Steiermark für Tausende Arbeitsplätze. Dass dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, richtig ist, zeigen auch die Arbeitsmarktdaten. Seit zwei Jahren sinkt die Arbeitslosigkeit bei uns weit stärker als im Österreich-Durchschnitt. In den nächsten Jahrzehnten wird sich viel - auch die Arbeitswelt - verändern. Wir wollen diese Veränderung mitgestalten und nicht nur Passagier sein.