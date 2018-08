Während der Sonnenhof in Eisenstadt die dringendsten Tier-Notfälle im Norden des Landes übernimmt, liegt der Tierschutz im Süd- und Mittelburgenland in der Hand weniger privater Vereine und Einzelkämpfer. „Wir fürs Tier“ renoviert deshalb gerade ein Haus in Loipersdorf-Kitzladen. Das Ziel: Ein Tierschutz- Kompetenzzentrum mit Behandlungsraum, Quarantänestation, Innen- und Außenbereich für Katzen, sowie in weiterer Folge auch ein eigener Bereich für Wildtiere.