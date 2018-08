Klopp macht Konzert-Sänger sprachlos!

Damit rechnete Jamie Webster nicht. Der englische Sänger gab gerade ein Konzert in Michigan (USA) in einem Lokal, als der Champions-League-Vize hereinspazierte. Der Sänger ist ein großer Liverpool-Fan, sein Lied „Allez Allez Allez“ gehört zu den meist runtergeladenen in Großbritannien. Man braucht sich nur die Reaktion von Webster anzuschauen, wie er Klopp erkennt. Plötzlich ist die Musik aus und er schnappt nach Luft. Klopp befindet sich mit Liverpool auf einer US-Tournee, die „Reds“ spielen auch im Champions Cup mit.