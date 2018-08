Real verlor bei Lopetegui-Debüt gegen ManUnited!

Barcelona verlor gegen Roma

Neben Real verlor auch dessen Erzrivale FC Barcelona. Die Katalanen unterlagen AS Roma in Arlington 2:4. Rafinha (6.) hatte „Barca“ zwar früh in Führung gebracht, doch Stephan El Shaarawy (35.) glückte noch vor dem Wechsel der Ausgleich. In der zweiten Hälfte jubelte zunächst erneut Spaniens Meister nach einem Treffer des Brasilianers Malcom (49.), doch die Römer entschieden die Partie vor 54.726 Zuschauern durch Tore von Alessandro Florenzi (78.), Bryan Cristante (83.) und Diego Perotti (86./Elfmeter), die innerhalb von nur acht Minuten trafen.