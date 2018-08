ORF „schießt“ dritte Staffel endlich hinaus

Ab 14. August gibt es Nachschub in Sachen „CopStories“: Die Reihe rund um den Alltag in der Polizeiinspektion Kreitnergasse in Wien-Ottakring findet in der dritten Staffel ihre Fortsetzung in ORF eins. Programmdirektorin Kathrin Zechner zeigte sich im Rahmen eines Einsatztrainings für Schauspieler und Journalisten erfreut, das man die seit langem produzierte Staffel nun „endlich rausschießt“.