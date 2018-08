Ferrari-Youngster fährt bei Tests allen davon

Am ersten Tag der Formel-1-Reifentestfahrten in Mogyorod ist der Italiener Antonio Giovinazzi mit 1:15,648 Minuten so schnell unterwegs gewesen wie kein Formel-1-Stammfahrer das ganze vergangene Wochenende beim Grand Prix von Ungarn. Allerdings fuhr der Ferrari-Testfahrer, der in den freien GP-Trainings auch von den Teams Sauber und Haas eingesetzt wird, seine Fabelzeit mit Hypersoft-Reifen.