Sebastian Ofner in Kitzbühel ausgeschieden

Somit ist nun Klizan am Mittwoch (nicht vor 18 Uhr) der erste Gegner des topgesetzten Dominic Thiem. Der 24-jährige Niederösterreicher hatte sich zuvor im Doppel an der Seite seines Freundes Dennis Novak ins Viertelfinale gekämpft. Die beiden sind nun die letzten rot-weiß-roten Vertreter im Einzel, nachdem Novak am Montag im ersten Österreicher-Duell Jurij Rodionov ausgeschaltet hatte. Sollten beide am Mittwoch gewinnen, käme es im Viertelfinale zum direkten Vergleich.