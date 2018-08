15-Jähriger zwischen zwei Kühen eingeklemmt

Zwischen zwei Kühen eingezwängt wurde ein 15-jähriger Landarbeitergehilfe Montagmorgen bei Arbeiten in einem Stallgebäude auf der Treßdorfer Alm, Gemeinde und Bezirk Hermagor. Der junge Gailtaler erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste vom Rettungshubschrauber C 7 in das LKH Villach gebracht werden.