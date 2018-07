Rodionov - Novak: „Derby-Kracher“ zum Kitz-Start

Den Fans am Centercourt werden die Schweißperlen bei prognostizierten 32 Grad Celsius heruntertropfen. Und Dennis Novak will unbedingt zum zweiten Mal am Fuße der Streif in die zweite Runde einziehen. „Einen Vorgeschmack auf Jurij hab ich schon am Freitag bekommen“, lächelt der Derby-Favorit, „beim gemeinsamen Training.“