Radfahrer (12) wurde über Motorhaube geschleudert

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Bad Goisern und wollte an der Kreuzung mit der Oberen Marktstraße in diese nach links einbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 12-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Mountainbike auf dem Geh-und Radweg an der oberen Marktstraße Richtung Ortszentrum und kollidierte rechtwinkelig mit dem Pkw des 28-Jährigen.