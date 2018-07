SAK-Goalie hielt drei Elfer

Nichts für schwache Nerven waren die abschließenden Samstags-Partien in der 2. Runde des SFV-Landescups. SAK setzte sich im Duell der Salzburger Liga-Topklubs gegen Eugendorf nach Elferschießen durch. Zudem strichen mit Puch (1:5 in Kuchl) und Bramberg (0:1 in Mühlbach im Pinzgau) zwei weitere Viertligisten die Segel.