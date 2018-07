Die Diebe kommen immer öfter am helllichten Tag

Ferienhäuser und sogar Rasierklingen im Visier

Im Osten sollte man also landwirtschaftliche Geräte gut verstauen, im Westen der Steiermark sorgen immer wieder Rasierklingen-Banden in Supermärkten für Ärger, im Süden kommt das Fahrrad schnell einmal abhanden, während in den nördlichen Regionen allzu oft Ferienhäuser ins Visier genommen werden. Von Trickdieben kann dagegen Helmut Forstner, Grazer Chefinspektor in der Abteilung für Diebstahl und Einbruch, ein Lied singen. „Bei Geldinstituten werden mit Vorliebe ältere Leute beim Geldabheben beobachtet und danach verfolgt. Hier ist der Umarmungstrick ein gängiges Mittel.“