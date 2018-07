Neuer Freizeitpark „Atoll“ am Achensee öffnet Tore

Der Achensee ist um eine Freizeitattraktion reicher. Am 30. Juli geht das neue „Atoll“ am Südostufer des Achensees in Betrieb, am 29. Juli können Interessierte die Anlage beim Tag der offenen Tür erkunden. 6.500 Quadratmeter groß ist das „Atoll“ und bietet Platz zum Baden, Saunieren, Sporteln und Spielen. 200.000 Besucher im Jahr werden erhofft.