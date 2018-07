Versuchte Kindesentführung: Mob tötet Verdächtigen

Ein unfassbarer Fall von Lynchjustiz hat sich am Donnerstagabend in der Türkei ereignet. Ein aufgebrachter Mob tötete in Istanbul einen Mann, der versucht hatte, ein sechsjähriges Mädchen auf offener Straße zu entführen. Eine Gruppe von Anrainern stürzte sich auf ihn und prügelte laut Augenzeugen „lange Zeit“ auf ihn ein. Polizisten befreiten den Mann zwar, er starb aber an den Folgen seiner schweren Verletzungen auf dem Weg in ein Krankenhaus.