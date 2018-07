Ski-Spaß unter der Sonne Südafrikas

Das Skigebiet Afriski in den Maluti-Bergen in Lesotho ist das modernste und größte Wintersportresort im südlichen Afrika - mit nur einer Piste inmitten von grünen Hängen. Mit diesem einzigartigen Skigebiet, will Lesotho Touristen auch im Winter anlocken. Bei Durchschnittstemperaturen, die in Europa eher an einen warmen Frühlingstag erinnern, die etwas andere Wintersport-Erfahrung.