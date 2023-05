„Keine Geschichte entsteht am Schreibtisch“

Ein neues Reisemagazin, das im Mai wöchentlich immer sonntags auf ORF 2 ausgestrahlt und in der „Krone bunt“ auch einem riesigen Printpublikum vorgestellt wird, widmet sich ab sofort etlichen spannenden heimischen Tourismusregionen: „Wir sind deshalb in Österreich unterwegs, weil unser Land extrem viel zu bieten hat, man überall freundlich empfangen wird und sich auch gleich wie zu Hause fühlt“, schwärmt krone.tv-Moderatorin Sasa Schwarzjirg, die „Reisezeit Österreich“ immer am Sonntag um 16 Uhr auf ORF 2 präsentieren. Für die Umsetzung in der „Krone bunt“ ist Kronen-Zeitungs-Reise-Ressortleiterin Andrea Thomas zuständig: „Wir haben in der “Krone bunt„ immer schon einen großen Reiseschwerpunkt in Österreich gesetzt. Nun wird das mit der Zusammenarbeit für Reisezeit Österreich weiter verfeinert“.