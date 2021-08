„Kroatien sicherstes Reiseziel im Mittelmeer-Raum“

Kroatien zählt zu den beliebtesten Reisezielen in Österreich und ist - aus epidemiologischer Sicht - auch das derzeit sicherste Reiseziel im Mittelmeer-Raum. Einem Urlaub in der Adria-Küste stehe aufgrund zahlreicher Test- und auch Impfmöglichkeiten vor Ort nichts im Wege, so Branimir Toncinic, Direktor der kroatischen Zentrale für Tourismus. Infos zu den derzeitigen Einreisebestimmungen, der Durchimpfungsrate im Land und andere offene Fragen gibt Toncinic im „Krone“-Talk mit Raphaela Scharf.