Warum es sich lohnt, jetzt Herbsturlaub zu buchen!

Welche weiteren Vorteile hat ein Herbsturlaub noch? Man entkommt dem Massentourismus, gibt Monika Prusa zu bedenken. „Die Strände sind nicht mehr so überfüllt, die Restaurants sind nicht mehr so überfüllt, die Hotels sind nicht mehr so voll. Es ist einfach eine entspannte Zeit, und es ist nicht mehr so heiß.“ Heißt also: Entspanntes Urlauben im Herbst, bei dem Baden ideal mit Kultur kombiniert werden kann. „Ein paar Tage will ich am Strand liegen, noch schwimmen und die Sonne genießen. Aber ich kann eben auch etwas kulturelles unternehmen, und bei den Ausflügen, bei denen ist es dann nicht mehr so heiß.“