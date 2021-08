Mit Bahn, Bus & Schiff durch die Schweiz: Folge 3!

Schnell mit der Bahn von A nach B? Klar, aber das ist längst nicht alles! Wie wäre es mit einem romantischen Abendessen in einer Schwebebahn? Oder einer kulinarischen Entdeckungsreise im Schokoladen- oder Käsezug? Von der nostalgischen Zahnradbahn bis zur modernen CabriO-Bahn - in einem Atemzug. Diese Vielfalt bietet der öffentliche Verkehr in der Schweiz mit einem einzigen Ticket - dem Swiss Travel Pass.