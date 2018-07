Wenn traumatisierte Hunde in falsche Hände geraten

Spur des Hundes hat sich verloren

Wenige Wochen später der Eklat: Neben der Auslaufzone, wo „Zeus“ mit Artgenossen spielte, wurde ein Zirkuszelt aufgebaut. Ein lautes „Ho ruck!“ eines Arbeiters genügte - und der traumatisierte Hund drehte durch, verbiss sich in einen Labrador. Seither hatte die Familie Angst vorm eigenen Haustier: „Er wurde immer aggressiver. Wir mussten ihn von unseren kleinen Kindern wegsperren!“ K. wandte sich daraufhin an den Vermittlungsverein, der „Zeus“ erst nach langem Hin und Her zurücknahm. Doch die „Pflegestelle“ in Grimmenstein entpuppte sich als Kellerloch, in dem sich die Spur des Hundes dann auch verliert