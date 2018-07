Michelle Williams hat heimlich geheiratet

US-Schauspielerin Michelle Williams (37, „Brokeback Mountain“) hat heimlich geheiratet. Ihre Hochzeit mit dem amerikanischen Indie-Musiker Phil Elverum (40) gab Williams in einem Interview mit dem US-Magazin „Vanity Fair“ bekannt. An der Feier in den Adirondacks-Bergen im Norden des US-Staates New York hätten nur eine Handvoll Freunde teilgenommen, heißt es in dem Artikel vom Donnerstag.