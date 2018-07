Räuber mit Hijab spionierte tagelang Bank aus

Der Coup in Linz dürfte aber nicht der erste des „Burka-Phantoms“ gewesen sein: Beschreibung und Vorgehensweise passen auch auf jenen Räuber, der am 13. Juli in Wien-Floridsdorf ebenfalls eine Deniz-Bank überfallen hat. Weil dort die bedrohten Mitarbeiter aber nur erschrocken aufschrien, statt Geld herauszurücken, verließ der Räuber den Tatort verwirrt und ohne Beute. „Das Landeskriminalamt Oberösterreich und Wiener Kriminalisten arbeiten eng zusammen und vergleichen Parallelen der beiden Überfälle“, bestätigt Polizeisprecher David Furtner.