Linz: Bankräuber flüchtete mit einem Tretroller

Überwachungsvideos werden gesichtet

Er sprach kein Wort, doch die Bank-Mitarbeiter wussten auch so, was der 190 Zentimeter große und auffällig schlanke Mann mit cremefarbener Gesichtsmaske, lila Kleid und Hijab wollte. Sie übergaben ihm Bargeld, lösten den Alarm aus. „Nur Augenblicke später waren die ersten Polizeistreifen am Tatort, suchten unterstützt von der Cobra-Einheit und dem Polizeihubschrauber die Umgebung ab“, berichtet Polizeisprecher David Furtner. Doch der Räuber war verschwunden. Laut Zeugen war er mit seinem Tretroller am Graben Richtung Donaulände gefahren. „Wir werden alle Videos in der Umgebung sichten, um zu sehen, wohin der Täter geflohen ist“, so Furtner.