Ski-Stars genossen den freien Fall bei 200 km/h

Hohe Geschwindigkeiten auf ihren zwei Brettl‘n lieben die steirischen Speed-Damen ja. „In Lake Louise bin ich aber bei 150 km/h selbst der Pilot! Der Kontrollverlust hier ist eigentlich nicht so meins, ich hatte großen Respekt“, sagt Tamara Tippler. Die Ski-Mama konnte in Wels den Tandem-Sprung beim Union Fallschirmspringer Club Linz, welcher zum Abschluss der zweiten Trainingswoche der ÖSV-Speed-Gruppe Ost am Programm stand, dann laut schreiend aber doch genießen. „Der Puls war oben, aber es war wirklich eine super Erfahrung! Ich glaube, gewisse Sachen kannst du auch für die Saison mitnehmen: Überwindung, loslassen können“, so die 33-Jährige.